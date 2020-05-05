На Вінниччині за добу одужали 70 осіб

На Вінниччині за добу лабораторно підтвердили одужання від COVID-19 сімдесяти осіб. Станом на 9:00 вівторка кількість осіб, які здолали коронавірус, сягнула 216, або 48% усіх хворих.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я України.

«Загалом (в Україні) 1875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі; Вінницька область - 216», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі статистичними даними ЦГЗ, за добу на Вінниччині лабораторно підтверджено 70 випадків одужань від COVID-19. З початку епідемії хворобу здолали 216 мешканців області, або 48% усіх виявлених хворих на коронавірус.

Це найвищий показник серед регіонів країни. На другому місці – Чернівецька область, де від COVID-19 одужали 175 осіб. Утім, там загальна кількість хворих становить 1948 проти 454 на Вінниччині (за останню добу – 18 нових випадків).

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 квітня в Україні підтверджено 12 697 випадків COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 881 дитина та 2 479 медиків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 осіб, з них 18 медпрацівників. Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали.