Пожежі на Житомирщині: лишилося загасити окремі осередки тління

Пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів Житомирщини локалізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 травня поблизу с. Можари, с. Острови та с. Усове Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки. Станом на 7 год. 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини", - йдеться у повідомленні.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 чоловік та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.

Фото: ДСНС