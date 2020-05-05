Під Чорнобилем гасять кілька осередків тління торф’яників

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 07:00 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках, пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 210 чоловік та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 чоловіки особового складу та 36 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Фото: ДСНС