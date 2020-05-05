Прокурора з Одещини затримали на хабарі у $4 тисячі – ОГП

Правоохоронці затримали прокурора з Одещини на хабарі в 4000 доларів за закриття кримінального провадження.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та відділом по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Управління Служби безпеки України в Одеській області 4 травня 2020 року затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур Одеської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, прокурор вимагав та одержав від громадянина 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження за фактом викрадення людини.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та застосування запобіжного заходу.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.