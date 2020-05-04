На Рівненщині планують зробити чотири райони замість 16

Замість нинішніх 16 районів у Рівненській області у рамках реформи децентралізації планують створення такого адміністративно-територіального устрою, який складатиме чотири райони.

Це питання обговорювали на онлайн нараді за участю Мінрегіону, обласної адміністрації, народних депутатів України, представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, експертів, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Облдержадміністрація підготувала проєкт адмінустрою області на районному рівні. Він включає чотири райони: Рівненський, Дубенський, Сарненський та Вараський. Основні критерії, якими ми керувалися - відстань від районного центру не більше 60 км, і громада має налічувати близько 150 тисяч жителів", - розповів заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.

Обговорення моделі адміністративно-територіального устрою області ще продовжується.

Нині на Рівненщині вже створено 48 ОТГ. Загалом згідно перспективного плану мають бути 64 об’єднані громади.

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Як повідомляло агентство, 16 квітня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування". Таким чином, уряд отримав можливість завершити процес формування спроможних громад по усій країні до місцевих виборів, які відбудуться у жовтні цього року.

Закон передано на підпис Президентові. Наразі уряд вже затвердив перспективні плани восьми областей.