"Фальстарт" з відкриттям ринків у Мукачеві: прокуратура відкрила справу
Про це повідомляється на офіційному сайті Закарпатської ОДА.
“Очільник Закарпатської ОДА звернувся до правоохоронців через факт відкриття 30 квітня у Мукачеві речового ринку та торговельних центрів, нехтуючи обмежувальним протиепідемічним заходам, визначеним КМУ на боротьбу з COVID-19. Голова ОДА Олексій Петров доручив провести перевірку законності рішення прийнятого комісією”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокуратура за цим фактом зареєструвала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
У Закарпатській ОДА інформують, що протягом дня 4 травня поліцейські проводили у Мукачеві профілактично-роз’яснувальну роботу з підприємцями, повідомляли про відповідальність за порушення карантину.
Також, за інформацією мукачівців, сьогодні підприємці речового ринку та торгово-розважального центру у Мукачеві самі відмовилися розпочинати роботу, допоки в країні триває карантин. Незважаючи на рішення мукачівської міськради, речовий ринок біля вокзалу та торгово-розважальний центр «Щодня» не працювали.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Сьогодні уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня відбудеться полегшення обмежень.
Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.