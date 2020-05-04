"Фальстарт" з відкриттям ринків у Мукачеві: прокуратура відкрила справу

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся до правоохоронців через факт відкриття 30 квітня у Мукачеві речового ринку та торговельних центрів. Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил.

Про це повідомляється на офіційному сайті Закарпатської ОДА.

“Очільник Закарпатської ОДА звернувся до правоохоронців через факт відкриття 30 квітня у Мукачеві речового ринку та торговельних центрів, нехтуючи обмежувальним протиепідемічним заходам, визначеним КМУ на боротьбу з COVID-19. Голова ОДА Олексій Петров доручив провести перевірку законності рішення прийнятого комісією”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура за цим фактом зареєструвала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

У Закарпатській ОДА інформують, що протягом дня 4 травня поліцейські проводили у Мукачеві профілактично-роз’яснувальну роботу з підприємцями, повідомляли про відповідальність за порушення карантину.

Також, за інформацією мукачівців, сьогодні підприємці речового ринку та торгово-розважального центру у Мукачеві самі відмовилися розпочинати роботу, допоки в країні триває карантин. Незважаючи на рішення мукачівської міськради, речовий ринок біля вокзалу та торгово-розважальний центр «Щодня» не працювали.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Сьогодні уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня відбудеться полегшення обмежень.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.