CБУ затримала львів’янина, який торгував ґаджетами для зламу сигналізацій

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Львова, який незаконно реалізовував технічні засоби негласного отримання інформації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що чоловік продавав по всій Україні так звані "кодграбери", призначені для перехоплення та обробки радіосигналів для проникнення до автомобілів чи інших обладнаних сигналізацією об’єктів. Покупців він підшукував через інтернет, товар замовники отримували через мережу одного із поштових операторів, а гроші перераховували на банківські картки продавця. Правоохоронці затримали зловмисника за місцем проживання у Львові після реалізації чергового приладу вартістю 2,5 тисячі доларів США, технічні характеристики якого дозволяють керувати сигналізацією, у тому числі автомобілів преміум-класу. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні термінали, які підтверджують протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Фото: ssu.gov.ua