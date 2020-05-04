В Ужгороді коронавірус підтвердили у 199 містян

В Ужгороді коронавірус підтвердили у 199 містян

Укрінформ
Станом на 4 травня в обласному центрі Закарпаття 199 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. 56 осіб з числа інфікованих — медики.

Про це повідомляють на сторінці в Ужгородській міській раді в Facebook.

“У 199 ужгородців станом на ранок 4 травня підтверджено COVID-19, 9 нових випадків коронавірусної інфекції виявлено за минулу добу

56 хворих на коронавірус – медичні працівники”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 40 ужгородців перебувають на стаціонарному лікуванні, 141 лікується амбулаторно. Ще 20 ужгородців знаходяться на самоізоляції.

Як інформують у міськраді, за останню добу мобільна бригада виїжджала 1 раз, відібрала 3 біологічні взірці на ПЛР. За весь період роботи мобільна бригада зробила 173 виїзди, відібрано 676 взірців біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію.

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