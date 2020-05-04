У Карпатах - хуртовина і мороз

В Карпатах на горі Піп Іван падає дрібний сніг, обмежена видимість, мороз та хуртовина.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає дрібний сніг. Хуртовина», - повідомляє гірський пошуково-рятувальний пост.

За інформацією управління ДСНС в області, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Тут очікують підйом рівнів води у річці Прут та заморозки.

«Протягом доби 4 травня у басейні річки Прут очікується підйом рівнів води на 0,2-0,7 метра над поточним (1 рівень небезпечності жовтий). Вночі та в вранці 4-5 травня по області та місту на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси (1 рівень небезпечності жовтий)», - повідомляє управління ДСНС.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/ФБ