На Дніпропетровщині зіткнулися легковик і вантажівка, двоє загиблих

У результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля, яке сталося вночі, загинуло двоє людей, ще двох травмовано.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"3 травня о 23:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Софіївському районі на автошляху Н-11 Дніпро — Миколаїв поза межами села Кам'янка", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, а саме: легкового автомобіля Mazda 3 та вантажного автомобіля МАN загинуло 2 особи та 2 особи травмовано.

Зазначено, що двох постраждалих з легкового автомобіля (жінку 2001 р. н. та чоловіка 1996 р. н) до прибуття пожежно-рятувального підрозділу госпіталізовано із різними травмами працівниками швидкої медичної допомоги до КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2».

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту розігнули деформовані елементи легкового автомобіля та вилучили тіла двох загиблих: водія 1990 р.н. та пасажирку 2002 р.н.

Водій вантажного автомобіля не постраждав.

Також рятувальникам довелося змити пальне з проїжджої частини дороги.

Фото: ДСНС