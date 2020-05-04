За прапор СРСР на 1 травня мешканцю Одещини

За прапор СРСР на 1 травня мешканцю Одещини "світить" до п'яти років

Укрінформ
Мешканець села Бецилове Роздільнянського району Одеської області вивісив на своєму будинку радянський прапор - поліція відкрила провадження за фактом використання забороненої символіки.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Одеської області.

"Першого травня 52-річний житель одного з сіл району вивісив на даху будинку червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою. Поліцейським пояснив, що таким чином намагався відзначити Міжнародний день праці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські вилучили у правопорушника прапор, а відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 436-1 КК (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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За законом такі дії караються обмеженням волі до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

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