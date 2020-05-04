Влада Черкащини спростовує фейк про додаткові сили Нацгвардії в обласному центрі

Черкаська ОДА назвала фейком інформацію про те, ніби на вулиці обласного центру вивели додаткові сили Національної гвардії.

Про це Черкаська ОДА повідомляє у Facebook з посиланням на Нацполіцію.

«На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко. Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16.00-22.00 на заходи публічної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Як при цьому вказується, керівництво ГУНП щотижня підписує графік планових чергувань.

В ОДА наголошують, що це звичайна практика, і додаткових сил на вулицях міста немає.

«Тому не поширюйте фейків!», - закликає обласна влада.

Увечері 3 травня деякі ЗМІ поширили повідомлення у Facebook керівника муніципальної інспекції Черкаської міськради Станіслава Коломійця, котрий стверджував, ніби «на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями».

У зв’язку з цим у Черкаській ОДА вказали: «На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто».

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків і ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.