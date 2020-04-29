Мешканці Сумщини, які вилікувались від інфекцій, долучаться до розробки ліків від COVID-19

У Сумському обласному центрі служби крові братимуть аналізи осіб, які перехворіли на коронавірус та інші вірусні інфекції, аби потім їхню плазму з антитілами використовувати для розробки програми лікування із застосуванням імуноглобуліну.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координатор донорського руху центру Олена Геренко.

«В Німеччині та деяких регіонах США вже розпочато тестування всіх громадян на антитіла до COVID-19. Адже багато хто переніс вірус без симптомів, і цілком можливо – до офіційного оголошення про пандемію. А тому плазма цих людей містить життєво важливі для хворих антитіла, про що самі громадяни можуть і не знати. В Сумському обласному центрі служби крові, інвестором якого є компаня «Біофарма», традиційно застосовується найкращий і найсучасніший світовий досвід. І цього разу наш центр також входитиме до авангарду світових досліджень у напрямку розробки гіперімунного імуноглобуліну. Завдяки Біофармі Україна має необхідний науковий та виробничий потенціал для виробництва ліків від COVID-19, і перший крок до цього – заготівля плазми з антитілами до коронавірусу, яка невдовзі проводитиметься у Сумах», - розповіла Геренко.

Аби розпочати заготівлю плазми від донорів, які подолали коронавірус, та виробництво імуноглобуліну з високими титрами антитіл до COVID-19, до Сумського обласного центру крові запрошують на здачу аналізів осіб, які перехворіли на коронавірус, контактних з ними осіб та людей, які за останні 3 місяці перехворіли запаленням легень, ГРВІ, ГРЗ. Головна умова – люди повинні почувати себе добре не менш ніж останні 2 тижні.

Як повідомляв Укрінформ, у Сумах обласна інфекційна лікарня приступила до проведення ІФА-тестування на предмет наявності у крові людини антитіл до коронавірусу. Тест виконується методом скринінгу крові і не призначений для діагностики захворювання з першого дня. Метод ІФА передбачає забір крові з вени, а для експрес-тестів підходить як венозна кров, так і капілярна, яка береться з пальця.

Станом на ранок 29 квітня 2020 року на Сумщині 98 офіційно підтверджених випадів захворювання на COVID-19, що на три більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 55 людей вилікувалося.

Загалом в Україні станом на 9:00 29 квітня 9 866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.