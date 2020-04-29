Мешканці Сумщини, які вилікувались від інфекцій, долучаться до розробки ліків від COVID-19
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координатор донорського руху центру Олена Геренко.
«В Німеччині та деяких регіонах США вже розпочато тестування всіх громадян на антитіла до COVID-19. Адже багато хто переніс вірус без симптомів, і цілком можливо – до офіційного оголошення про пандемію. А тому плазма цих людей містить життєво важливі для хворих антитіла, про що самі громадяни можуть і не знати. В Сумському обласному центрі служби крові, інвестором якого є компаня «Біофарма», традиційно застосовується найкращий і найсучасніший світовий досвід. І цього разу наш центр також входитиме до авангарду світових досліджень у напрямку розробки гіперімунного імуноглобуліну. Завдяки Біофармі Україна має необхідний науковий та виробничий потенціал для виробництва ліків від COVID-19, і перший крок до цього – заготівля плазми з антитілами до коронавірусу, яка невдовзі проводитиметься у Сумах», - розповіла Геренко.
Аби розпочати заготівлю плазми від донорів, які подолали коронавірус, та виробництво імуноглобуліну з високими титрами антитіл до COVID-19, до Сумського обласного центру крові запрошують на здачу аналізів осіб, які перехворіли на коронавірус, контактних з ними осіб та людей, які за останні 3 місяці перехворіли запаленням легень, ГРВІ, ГРЗ. Головна умова – люди повинні почувати себе добре не менш ніж останні 2 тижні.
Як повідомляв Укрінформ, у Сумах обласна інфекційна лікарня приступила до проведення ІФА-тестування на предмет наявності у крові людини антитіл до коронавірусу. Тест виконується методом скринінгу крові і не призначений для діагностики захворювання з першого дня. Метод ІФА передбачає забір крові з вени, а для експрес-тестів підходить як венозна кров, так і капілярна, яка береться з пальця.
Станом на ранок 29 квітня 2020 року на Сумщині 98 офіційно підтверджених випадів захворювання на COVID-19, що на три більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 55 людей вилікувалося.
Загалом в Україні станом на 9:00 29 квітня 9 866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.