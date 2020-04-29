Уряд у квітні виділить регіонам медичну субвенцію за осінь
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням закладів охорони здоров’я, яке ми дуже гостро відчуваємо зі стартом 2 етапу медреформи з 1 квітня, Міністерство охорони здоров’я разом з Мінфіном опрацювали питання наближення і отримання фінансування у квітні коштів субвенції, яка була передбачена регіонам на жовтень-грудень у розмірі 241,8 млн грн. Ці кошти будуть перераховані регіонам Казначейською службою вже сьогодні-завтра”, - запевнив Степанов.
За його словами, ці кошті підуть на ті медзаклади, які недоотримали фінансування і яким не вистачає коштів на заробітну плату.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив, що МОЗ проведе аудит медичної реформи.