Конфлікт на Барабашово: поліція відкрила ще дві справи

Два кримінальних провадження відкрили за фактом конфлікту, що стався у вівторок на ТЦ "Барабашово" у Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"28 квітня об 09:00 під час проведення демонтажу двох торговельних павільйонів на території ТЦ "Барабашово" стався конфлікт за участі близько 70 громадян. За попередніми даними, між підприємцями та представниками концерну виникла словесна суперечка, також невстановлені особи застосували газовий балончик", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, конфліктна ситуація була оперативно врегульована силами поліції. Порушень громадського порядку не допущено.

За заявами обох сторін конфлікту слідчим Московського відділу поліції відкрито два кримінальних провадження за ст. 356 (самоправство) КК України.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2

Як розповів кореспонденту Укрінформу начальник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев, зранку активісти "ініціативних груп", які підтримують міську владу, сприйняли вороже рішення адміністрації ринку демонтувати окремі торгові об'єкти на виконання рішення Апеляційного суду на користь міської влади через спір щодо оренди земельної ділянки. "Вони залучили для участі в конфлікті кілька десятків молодих людей спортивної статури. Тоді роботи з демонтажу припинили, щоб дотриматися вимог техніки безпеки. Пізніше з'ясувалося, що в блоці торгових об'єктів, що підлягають демонтажу, виявилися і магазини, в яких вели діяльність деякі активісти", - сказав Зайцев.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" у Харкові відбулися сутички за участю близько 100 осіб, у тому числі, підприємців ринку, комунальників та охорони. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та спецзасоби. Поліцейські вилучили гумові кийки, газові балончики та травматичні пістолети. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Речові докази направлені на експертизу. Чотири людини госпіталізовано з опіками очей, рук та ніг. Усі вони отримали меддопомогу та відпущені додому.

На місці події за ст. 208 тоді було затримано 55 учасників сутички. За даними прокуратури, підозри у масових заворушеннях оголосили 56-м особам.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1ст. 294 (масові заворушення) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

26 лютого на черговій сесії депутатів Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово" до Салтовського житломасиву, для чого більше 2 тис. торгових павільйонів має бути демонтовано. Підприємці заснували громадянський штаб спротиву "STOP-дорога", та намагаються не допустити демонтажу.