На Сумщині коронавірус поширився ще на один район

На Сумщині новий випадок COVID-19 виявлено у Глухівському районі, де досі хворих на коронавірус не було.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 29 квітня на Сумщині 98 офіційно підтверджених випадів захворювання на COVID-19, що на три більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Зокрема, перший випадок захворювання зареєстровано у Глухівському районі, ще двоє – у місті Конотоп. 55 людей вилікувалося, з них одна – у місті Шостка - за останню добу», - уточнив Збаражський.

За його словами, станом на 29 квітня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 7 з 18 районів Сумщини та 5 із 7 міст обласного значення.

Читайте також: Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах Сумщини

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Конотопі підтверджено 14 випадків COVID-19, у Сумах - 9, Шостці - 7, Охтирці – 4, Ромнах – 4, Білопіллі - 1, у Кролевецькому районі – 28, Конотопському – 26, Тростянецькому – 2, Роменському, Недригайлівському і Глухівському- по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 квітня в Україні 9 866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.