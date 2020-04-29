У Львові працюють над копією мозаїки "Море і риби"

У Львові поновили роботи з виготовлення копії мозаїки «Море і риби» на колишньому магазині «Океан», зруйнованої під час реконструкції будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Продовжено відновлення (виготовлення копії) мозаїки на колишньому магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого, 26а. А також триває будівництво приміщення, де розміститься школа мистецтв, на площі 1 тис. кв. м. Разом з Остапом Патиком, який координує виконання робіт по відновленню мозаїки, сьогодні вранці обговорили план виконання", — розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року забудовник отримав документи на реконструкцію будівлі на вул. В. Великого, 26а, колишній магазин «Океан». Він декларував, що мозаїку «Море і риби» буде збережено. Тривалий час під час ремонтних робіт мозаїка зберігалася. Однак 18 липня стіну з мозаїкою зруйнували. Її залишилося приблизно 12%.

Наступного дня, 19 липня, на засіданні виконавчого комітету містобудівні умови та обмеження були скасовані, та було дано доручення ДАБІ у м. Львові щодо перевірки робіт на об’єкті. За результатами перевірки інспекція наклала на забудовника штраф у розмірі 90 тис. грн.

У результаті публічних обговорень і перемовин забудовник визнав свою провину і зобов’язався власним коштом відновити мозаїку.

Роботи з відновлення розпочалися. На місці робіт встановили відеокамеру і ведеться онлайн-трансляція.

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Також 18 жовтня 2019 на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення «Про затвердження переліку мозаїчних творів на території м.Львова». Відповідно до результатів проведеної інвентаризації на території міста знаходиться 236 мозаїк за 74 адресами.

Відповідно до прийнятого рішення замовникам будівництва та підрядним організаціям при виконанні робіт на об’єктах, які містять мозаїчні твори, дозволяється проводити виключно ремонтні роботи зазначених елементів без їх руйнування.

Фото: Львівська міськрада