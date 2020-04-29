Під Чорнобилем гасять окремі осередки тління

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 29 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 3 шляхопрокладачі Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 1 тис. 30 км мінералізованих смуг", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 590 чоловік та 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 чоловік особового складу та 110 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 28 квітня здійснено 52 скиди - 104 т води (з початку робіт здійснено 2 тис. 312 скидів – 5 тис. 294 т води).

Як повідомляв Укрінформ, у Київській та Житомирській областях триває ліквідація масштабних лісових пожеж. На Київщині пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Фото: ДСНС