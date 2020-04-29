Укрпошта визначила відділення, які працюватимуть 1 травня

Національний поштовий оператор "Укрпошта" визначила перелік із 34 відділень в усіх регіонах України, які працюватимуть 1 травня.

Перелік відділень оприлюднено на сайті компанії.

Так, у Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Чернівецькій областях 1 травня працюватиме по 1 відділенню, у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській Миколаївській та Тернопільській областях – по 2, у Харківській області та місті Києві працюватиме по 3 поштових відділення.

В Одеській області 1 травня працюватиме 4 відділення Укрпошти, у Луганській – 6 відділень.

Як повідомлялося, поштовий оператор "Нова пошта" не закриватиме жодного зі своїх відділень 1 та 9 травня.