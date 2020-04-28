У центрі Харкова висаджують екзотичні дерева, кущі та квіти

У саду Шевченка, що в центрі Харкова, зеленбудівці висаджують екзотичні дерева та кущі, причому це не молоденькі саджанці, а екземпляри віком 10-12 років.

Коментар з цього приводу кореспонденту Укрінформу дав заступник директора СКП "Харківзеленбуд" Андрій Дронь.

"Першу партію - близько півсотні екзотичних дерев та декоративних кущів - вже висаджено у саду Шевченка. Серед них є сакури, чи, за науковою назвою, дрібнопильчасті вишні. Вони розташовані неподалік популярного серед містян пам'ятника футбольному м'ячу, де завжди збирається молодь. Вже наступного року харків'яни і гості міста зможуть милуватися яскравою красою сакури. Серед рідкісних дерев також є й гостролисті червоні клени і, вперше в Харкові, висадили американський ліквідамбар смолоносний або амброве дерево. Воно внесено до золотого фонду декоративного садівництва. У цих дерев симетрична пірамідальна крона й блискуче листя, яке нагадує кленове, восени листя забарвлюється в яскраві кольори, і це справжня краса", - каже Дронь.

Роботи з озеленення Харкова / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, вік висаджених дерев - від 10 до 12 років: "Ми використовуємо метод контейнерної посадки, а це значить, що кожне дерево посаджене з грудкою землі, як треба за правилами".

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"Свого розсадника екзотичних дерев у нас немає. Дерева надходять в Харків від фірми-постачальника, яка виграла тендер, оголошений міської владою. Усі дерева - з розлогою кореневою системою і кроною. При гарному догляді і своєчасному поливі рослини дуже швидко приживаються і набагато краще розвиваються, ніж при звичайній посадці. За такими деревами фахівці Зеленбуду будуть доглядати впродовж 5 років, бо вони коштують чимало, вартість деяких екзотів - більше тисячі гривень за дерево", - пояснює Дронь.

За його словами, посадка нових дерев у Харкові продовжується: "Щорічно ми саджаємо до 500 дерев у різних районах міста".

Як зазначила керівниця дільниці СКП "Харківзеленбуд" Юлія Захарченко, цього року на території саду Шевченко, яка займає 17 га, будуть висаджені не тільки дерева, а ще й 300 тисяч квітів - вже зі свого розсадника.