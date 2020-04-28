Львівська міськрада рекомендує відновити роботу продуктових ринків

Львівська міська рада рекомендує відновити роботу продуктових ринків з дотриманням усіх протоколів щодо роботи в умовах карантину.

Таку позицію озвучила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна 28 квітня на сесії міської ради, повідомляє пресслужба міськради.

«Коли ми залишали ринки відкритими, ми радились з лікарями, з епідеміологами і виписали чіткі правила роботи. Було два зауваження до роботи ринків, але ми зреагували миттєво, ситуацію було виправлено, і ми роботу цих двох ринків відновили. На ринках у нас був ідеальний порядок, ми маємо фотозйомку їх роботи. Я вважаю, що продовольчі ринки мають бути відкритими", — наголосила Слічна.

Варто зауважити, що у Львові місцеві ринки закрили майже останніми: вони працювали до 18 квітня включно.

Вчора міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що треба відновити роботу продуктових ринків. Відповідне звернення мер міста скерував Прем`єр-міністру України та головному санітарному лікарю України. За словами Садового, відновлення роботи можливе лише за умови дотримання усіх рекомендацій та протоколів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні в середу розгляне можливість відкриття продовольчих ринків. Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський. На його думку, за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. В понеділок на нараді в офісі Президента Зеленський схвалив ідею щодо можливості відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, в тому числі ринки, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.