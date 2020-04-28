Садового після тесту на COVID-19 "відправили" працювати з дому

За рекомендацією лікарів міський голова Львова Андрій Садовий кілька днів працюватиме з дому.

Самопочуття його нормальне, однак у суботу через підвищену температуру міський голова зробив експрес-тест та ПЛР-аналіз на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. Загалом все добре. Я особисто пройшов всю процедуру, побачив, як це працює. Якщо є якісь підозри, усім раджу — краще звернутись до сімейного лікаря, а не чекати, що якось мине», — зазначив Садовий під час ранкового ефіру на радіо «Львівська хвиля».

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Як повідомлялося, станом на 08:00 год 28 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.