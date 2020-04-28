СБУ викрила схему привласнення чиновниками Львівської ОДА бюджетних коштів

Служба безпеки України задокументувала масштабну схему привласнення чиновниками Львівської облдержадміністрації бюджетних коштів у сфері будівництва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За наявною інформацією, керівник одного з управлінь облдержадміністрації спільно з підлеглими налагодили системний механізм привласнення бюджетних коштів, які виділялися на будівництво об’єктів у Львівській області. Вони залучали до протиправної діяльності керівників та засновників комерційних структур як підрядні фірми-отримувачі бюджетних коштів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, залучені до оборудки підрядні організації фальсифікували документи щодо об’ємів та вартості виконаних робіт, попередньо узгодивши свої «розрахунки» з посадовцями ОДА. Потім бюджетні кошти привласнювалися учасниками схеми.

У межах розпочатого за матеріалами СБУ кримінального провадження проводиться комплекс судових експертиз для встановлення повної суми завданих збитків.

Наразі лише на одному з об’єктів будівництва експертизою підтверджено суму привласнених коштів у розмірі понад 1,3 мільйона.

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Керівнику та власникам підрядної організації повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення про підозри службовим особам Львівської ОДА, які раптово захворіли.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки.

Фото: ssu.gov.ua