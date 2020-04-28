Одужав перший закарпатський прикордонник, у якого виявили COVID-19

Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону, який першим захворів на COVID-19, повністю одужав, він виписаний з лікарні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Мукачівського прикордонного загону ДПСУ.

“Військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який першим захворів на COVID-19, учора виписали з інфекційного відділення лікарні, де він проходив лікування. Прикордонник повністю одужав, що було підтверджено двома поспіль тестами” - сказали в пресслужбі загону.

Разом з тим, на лікуванні наразі перебувають ще троє військовослужбовців загону, у яких також виявили COVID-19. Їхній стан задовільний, вони забезпечені усім необхідним.

У пресслужбі загону зазначили, що прикордонники одні з перших, хто долучився до заходів з недопущення поширення коронавірусу територією України, і вони щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час прикордонного контролю.

Для збереження здоров’я військовослужбовців від початку заходів їх забезпечено всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.