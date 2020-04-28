На Буковині за добу підтвердили одужання від коронавірусної хвороби 19 пацієнтів

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили одужання 19 пацієнтів, які були інфіковані коронавірусом. Разом з тим за день зафіксували 53 нових випадки COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"На Буковині 27 квітня офіційно підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом, із них 21 – у Чернівцях. 19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 79 осіб" - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1428 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19. Із них 239 осіб померли, а 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.