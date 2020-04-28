На Вінниччині показник ПЛР-тестування на коронавірус перевищує загальнодержавний удвічі

На Вінниччині показник ПЛР-тестування на коронавірус перевищив загальнодержавний удвічі: в області проведено 4347 тестувань на мільйон населення проти 2138 тестувань на мільйон населення в Україні.

Про це у вівторок на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Ми з самого початку сфокусувалися на тестуванні. Усі підозри, усі контактні особи по підтверджених випадках, усі пневмонії. Зараз почали регулярно тестувати медпрацівників. На щоденній основі слідкуємо за кількістю проведених ПЛР- досліджень. Спеціалісти лабораторного центру працюють в декілька змін. Техніка не зупиняється», - написав Скалський.

Згідно з опублікованою у дописі діаграмою щодо кількості ПЛР-досліджень на COVID-19, станом на понеділок, 27 квітня, на Вінниччині цей показник становить 4347 на мільйон населення проти 2138 в цілому по країні, або є удвічі вищим від загальнодержавного показника.

За словами голови ОДА, «завдяки безпрецедентній кількості досліджень, ми були на 5 місці в країні по кількості інфікованих COVID-19 (на 1 млн населення). Зараз вже десяті».

Кількість хворих на коронавіус на мільйон населення у регіоні становить 256,2, в середньому по Україні - 215. Абсолютна більшість активних випадків Covid-19 лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Перебіг захворювання у цих людей або безсимптомний, або з легкими симптомами.

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Найбільшу кількість хворих на коронавірус на Вінниччині було виявлено 16 квітня - 38 нових випадків. Відтоді цей показник знижується, і станом на вівторок, 28 квітня, становить 8 випадків за добу.

Задля збільшення кількості тестувань методом ПЛР в області коштом благодійників незабаром придбають третій ампліфікатор для Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

За даними ЦГЗ станом на 9:00 28 квітня в Україні підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби. Зокрема, хворобу підтверджено у 639 дітей та 1 843 медиків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 людей, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). Загалом, 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників.

Усього в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.

На Вінниччині лабораторно підтверджено 406 випадків COVID-19, з них 92 особи одужали.