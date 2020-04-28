На Чернігівщині за програмою "Велике будівництво" завершили реконструкцію дитсадка

У межах національного проєкту "Велике будівництво" у місті Бобровиця Чернігівської області завершили реконструкцію дошкільного навчального закладу "Золотий ключик".

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Наразі роботи вже завершені. Залишилось оформити дозвільні документи для введення об'єкта в експлуатацію", - зазначається у повідомленні.

Роботи з реконструкції ДНЗ велися з 2018 року коштом державної субвенції на формування інфраструктури ОТГ та місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту - 10,6 млн грн. З них 1,7 млн - місцеве фінансування, 700 тис. грн якого було виділено цьогоріч на завершення робіт.

За час реалізації проєкту в дитсадку замінили покрівлю, утеплили зовнішні огороджувальні конструкції та стіни підвалу, замінили віконні та дверні блоки, провели благоустрій території.

На Чернігівщині завершили реконструкцію дитсадка у місті Бобровиця / Фото: cg.gov.ua

"Запровадження енергоефективних заходів дозволило зменшити витрати енергоресурсів на опалення будівлі, а також створити оптимальні умови для перебування дітей у закладі", - прокоментував голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

За його словами, "Золотий ключик" - один із найсучасніших освітніх закладів у Бобровиці. У ньому сформовано 7 груп, які відвідують 165 дітей дошкільного віку.

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Як повідомляв Укрінформ, цього року в рамках проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині планують збудувати або реконструювати 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Уже розпочаті роботи у Прилуках (будівництво корпусу школи-гімназії) та в Корюківці (реконструкція школи №1).

Фото: cg.gov.ua