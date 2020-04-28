СБУ викрила хабарницю у главку Нацполіції Волині

Служба безпеки України викрила в систематичному отриманні неправомірної вигоди заступницю начальника відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Про це повідомляє СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що поліціянтка налагодила неправомірний механізм вимагання та отримання коштів від учасників кримінальних проваджень. За версією досудового розслідування, керівниця за грошову винагороду обіцяла зацікавленим особам вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, його перекваліфікації, повернення вилученого або арештованого майна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці затримали заступницю начальника відділу в приміщенні ГУ НП у Волинській області після одержання нею частини хабаря у розмірі $700. Раніше оперативники задокументували отримання зловмисницею першої частини - $500. Загалом вона вимагала $1500 за повернення вилученого у ході кримінального провадження автомобіля.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

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Операція з викриття незаконних дій проводилась спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у Львові, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ та прокуратурою Волинської області.