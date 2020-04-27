У Харкові провели автопробіг на підтримку малого та середнього бізнесу

Більше пів сотні учасників зібралося під час автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в умовах карантину, який відбувся у Харкові.

Коментар щодо події кореспонденту Укрінформу надала одна з організаторів акції, голова громадської організації "За свій вибір" Ірина Денісова.

"Ми наполягаємо на відновленні роботи торгових майданчиків на ринках Харкова, включаючи ті, де торгують свіжими овочами, інакше селянам прийдеться закопувати у землю врожай редьки. Серед вимог - введення мораторію на перевірки бізнес-діяльності під час карантину, та скасування законопроєкту про касові апарати. Через те, що з Харківської міськради до нас ніхто не вийшов, ми віднесли листа до канцелярії, де він зареєстрований", - зазначила активістка.

У Харкові підприємці влаштували автопробіг проти закриття продуктових ринків / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За її словами, листа передано також голові ХОДА Олексію Кучеру та голові обласної ради Сергію Чернову. Такі ж само листи-звернення будуть направлені до Офісу Президента України та Прем'єр-міністру.

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Денісова наголосила, що автопробіг підтримали 7 громадських організацій Харкова, включаючи профспілку підприємців ТЦ "Барабашово", "Спілку ініціативних рухів", "Громадянський сектор" та інші.

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Як стало відомо, на початку травня харківські підприємці візьмуть участь у автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в Києві. На сьогодні подібні автопробіги відбулися у Запоріжжі, Одесі, Чернігові та інших містах.