Медики кажуть, що пік захворюваності на COVID-19 у Тернополі ще попереду

Медики Тернополя вважають, що пік захворюваності на коронавірус в обласному центрі ще попереду.

Про це вони заявили під час сьогоднішнього засідання оперативного штабу, повідомляє пресслужба міськради.

«Пік захворюваності на COVID-19 у Тернополі тільки попереду. Лише на початку травня ми зможемо спостерігати реальну «картину» захворюваності на коронавірус», - розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

За його словами, нині у місті виявлено 44 мешканців обласного центру, на самоізоляції - 467 пацієнтів.

Зараз у місті продовжується експрес-тестування цільових груп ризику.

Як вважає головний епідеміолог Володимир Паничев, про пом’якшення карантинних норм поки мови йти не може, оскільки минуло небагато часу від Великодніх свят, під час яких люди нехтували карантинними нормами.

Позитивні зміни спостерігаються лише завдяки діючим обмежувальним заходам.

Як повідомляв Укрінформ, на 47-ий день карантину із 44 жителів Тернополя з діагнозом COVID-19, нині 38 хворих, шестеро вилікувалися.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.