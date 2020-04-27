Мера Покрова не заарештували й не вимагали заставу - Філатов
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в Facebook.
"Сашу відбили. Ні арешту, ні застави. Випустили з залу суду під поручительство моє та інших мерів. Судді - честь", - повідомив Філатов, пообіцявши викласти подробиці пізніше.
При цьому, як повідомляв Філатов раніше, міським головам інших міст Дніпропетровщини, які прийшли підтримати свого колегу, довелося чекати на рішення суду в коридорі, оскільки суд у зв'язку з "антикоронавірусним" законом прийняв рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками.
За його словами, через звинувачення в розкраданні більш як мільйона гривень бюджетних коштів міському голові Покрова пророкували заставу в 17 млн грн.
Як повідомлялося, в м. Покров поліція викрила посадових осіб міськради в розкраданні більш як мільйона гривень бюджетних коштів. Міському голові, керівнику і працівнику управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міськради, а також двом цивільним особам повідомлено про підозру.
Мер Дніпра Борис Філатов виступив на захист Шаповала і його підлеглих, яких звинуватили в розкраданні бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт.
Фото: Borys Filatov, facebook