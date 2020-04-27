Влада Луцька підписала контракт на придбання 29 нових низькопідлогових тролейбусів у місцевого виробника.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"Сьогодні відбулося підписання контракту на постачання нових 29-ти низькопідлогових тролейбусів для нашого міста у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України»", - йдеться у повідомленні.

Вартість покупки — майже 5,5 млн євро, з яких 4 млн 360 тис. євро становлять кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Термін кредитування - 22 роки з відсотковою ставкою до 2% річних.

Луцьк купує 29 нових тролейбусів

У міськраді зауважили, що у тендері взяли участь консорціум ВАТ “Керуюча компанія холдингу “Белкоммунмаш”, ТОВ “БКМ-Україна” та ДП “АСЗ №1” ПАТ АК “Богдан Моторс”. Переможцем за ціною і технічними характеристиками визначено Дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №1 Публічного акціонерного товариства “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.

За словами секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, укладення цього контракту не лише дасть можливість вирішити питання оновлення тролейбусного парку, але піде на користь і місцевому підприємству, і його робітникам, і міському бюджету.

"Завод, який знаходиться у Луцьку, отримає додаткове завантаження виробничих потужностей і вони зможуть нормально працювати, платитимуть податки, робітники отримуватимуть заробітну плату. Це важливо у нинішній час, коли в Україні карантин через поширення коронавірусної інфекції й багато підприємств та підприємців не працюють. Це дасть можливість наповнювати бюджет міста”, - наголосив він.

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Відтак Луцьке підприємство електротранспорту у вересні-жовтні 2020 року має отримати перші шість низькопідлогових тролейбусів довжиною 12 метрів, з кондиціонуванням салону та кабіни водія, сучасним оформленням, USB-роз’ємами для заряджання пристроїв.

Також, згідно з контрактом, ДП “Автоскладальний завод №1 ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс” має надати набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та пов’язаних послуг.