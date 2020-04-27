У Південному на Харківщині завершують корпус дитсадка на 130 місць
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.
«У Південному завершують будівництво нового корпусу ДНЗ на 130 місць. Проєкт реалізується в рамках програми Президента «Велике будівництво». На даний час його готовність становить 85%. Завершені зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Також побудований перехід між новим та старим двоповерховим корпусами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у старому корпусі, де розміщувалися 6 груп на 145 дітлахів, також проведено реконструкцію з переплануванням приміщень. Зовнішні роботи тут завершені, тривають роботи всередині: будівельники монтують підвісну стелю в групових приміщеннях 1-го поверху, підготовлені для фарбування стіни 2-го поверху.
У будівлях завершено влаштування інженерних мереж. Тривають роботи з улаштування телекомунікаційних мереж (готовність - 90%). Продовжуються роботи з упорядкування прилеглої території.
Будівництво триває на засадах співфінансування з державного та місцевого бюджетів: з фонду регіонального розвитку на об’єкт виділили 9 млн грн.
Завершити роботи планують у третьому кварталі року. Розширення дитсадка дозволить суттєво покращити ситуацію з охопленням малечі Південного освітою: сьогодні в електронній черзі на влаштування до дошкільних закладів - 263 дитини, 181 з них могла б ходити до садка.
Крім того, відкриття додаткових груп дозволить створити 29 нових робочих місць для жителів міста.
Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). На це з Державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевих бюджетів направлять понад 110 млн грн. Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки. На це загалом передбачено близько 46 млн грн.
Фізкультурно-оздоровчі комплекси цього року мають з’явитися у м. Ізюм (ФОК із басейном), у м. Дергачі, у смт Новопокровка та Краснокутськ, а у м. Вовчанськ – спортивний майданчик із синтетичним покриттям. На ці об’єкти потрібно 81,6 млн грн.
Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.
Фото: kharkivoda.gov.ua