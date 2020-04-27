У Південному на Харківщині завершують корпус дитсадка на 130 місць

У місті Південне на Харківщині у межах проєкту «Велике будівництво» звели новий корпус дитячого садка, що розрахований на 130 малюків, нині завершуються внутрішні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«У Південному завершують будівництво нового корпусу ДНЗ на 130 місць. Проєкт реалізується в рамках програми Президента «Велике будівництво». На даний час його готовність становить 85%. Завершені зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Також побудований перехід між новим та старим двоповерховим корпусами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у старому корпусі, де розміщувалися 6 груп на 145 дітлахів, також проведено реконструкцію з переплануванням приміщень. Зовнішні роботи тут завершені, тривають роботи всередині: будівельники монтують підвісну стелю в групових приміщеннях 1-го поверху, підготовлені для фарбування стіни 2-го поверху.

У будівлях завершено влаштування інженерних мереж. Тривають роботи з улаштування телекомунікаційних мереж (готовність - 90%). Продовжуються роботи з упорядкування прилеглої території.

У закладі встановлено та підключено автономну газову котельню, зазначають в ОДА.

Будівництво триває на засадах співфінансування з державного та місцевого бюджетів: з фонду регіонального розвитку на об’єкт виділили 9 млн грн.

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Завершити роботи планують у третьому кварталі року. Розширення дитсадка дозволить суттєво покращити ситуацію з охопленням малечі Південного освітою: сьогодні в електронній черзі на влаштування до дошкільних закладів - 263 дитини, 181 з них могла б ходити до садка.

Крім того, відкриття додаткових груп дозволить створити 29 нових робочих місць для жителів міста.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). На це з Державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевих бюджетів направлять понад 110 млн грн. Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки. На це загалом передбачено близько 46 млн грн.

Фізкультурно-оздоровчі комплекси цього року мають з’явитися у м. Ізюм (ФОК із басейном), у м. Дергачі, у смт Новопокровка та Краснокутськ, а у м. Вовчанськ – спортивний майданчик із синтетичним покриттям. На ці об’єкти потрібно 81,6 млн грн.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kharkivoda.gov.ua