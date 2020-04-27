ВАКС відмовився скасувати відсторонення голови Чернівецької ОДА
Про це інформує пресслужба ВАКС за результатами розгляду апеляційної скарги захисника голови Чернівецької ОДА на ухвалу про продовження строку відсторонення Мунтяна від посади.
"За результатами судового засідання суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника та залишив у силі захід забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді відсторонення від посади до 02.06.2020 року", - поінформували у ВАКС.
Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".
Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.