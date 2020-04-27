На Донеччині більш як половина хворих із коронавірусом - медпрацівники

У Донецькій області з 52-х зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, медичних працівників – 28 осіб.

Про це 27 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Донецькій області кількість лабораторних підтверджень випадків коронавірусної інфекції складає 52 особи... З числа цих осіб, на жаль, є медичні працівники, їх 28. Це як лікарі, так і медичні сестри, фельдшери, санітарки, а також водій швидкої допомоги», - сказав Педенко.

Він також повідомив, що територіально кількість всіх, хто захворів на COVID-19, виглядає так: по Маріуполю – 34 особи, по місту Бахмут – 5, по містах Дружківка, Слов’янськ, Костянтинівка та в Нікольському районі – по 2 особи, по містах Білозерське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ та Мангушский район – по 1 особі.

Серед медпрацівників, які захворіли, найбільша кількість в Маріуполі - 19 працівників обласної лікарні інтенсивного лікування, констатував Педенко.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків.

У Донецькій області 52 зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, з яких 1 – летальний, 10 – одужали та 41 – на лікуванні.