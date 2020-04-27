На Харківщині виявили 49 випадків COVID-19 – найбільше від часу реєстрації, ще двоє померли

На Харківщині за добу підтвердили 49 випадків COVID-19 – найбільше від часу реєстрації. Серед захворілих – дворічна дитина. Померли ще двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram-каналі.

«Станом на 09:30 в регіоні підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців міста Харкова, Зміївського, Лозівського та Богодухівського районів. Наймолодшій захворілій – усього 2 рочки. Дівчинка перебуває на самоізоляції окремо від мами (у якої підтверджений COVID-19). Дитина під наглядом педіатра, стан задовільний, скарг немає. На жаль, за останню добу двоє людей з підтвердженим коронавірусом померло – харків’яни 37 та 68 років. В обидвох були супутні захворювання, зокрема, токсичний гепатит», - розповів Кучер.

Усього з підтверджених випадків 85 осіб госпіталізовано, 94 - на самоізоляції. Двоє госпіталізованих хворих підключені до апаратів ШВЛ. Серед осіб з підозрою - 97 госпіталізовано, 23 на самоізоляції.

Серед хворих - 53 медики (і медичні сестри, і санітари, і лікарі) – працівники Харківської міської клінічної лікарні №13, Обласної клінічної лікарні, Центру екстреної невідкладної допомоги та медицини катастроф, Харківської міської поліклініки №25, Валківської ЦРЛ, Ізюмської ЦМЛ Піщанської Богоматері, Зміївської ЦРЛ, Туберкульознього санаторію Володимирський, Інституту патології хребта та суглобів ім. Сітенко, Обласної психіатричної лікарні № 1, Вовчанської ЦРЛ, Харківської міської поліклініки №21, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Харківської міської лікарні №25.

Загалом на Харківщині підтверджено 196 випадків захворювання, з них 100 – у мешканців Харкова, решта – у жителів 14-ти районів області. Померло 4 людини, одужали 15.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових. Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, 864 пацієнти вже одужали.