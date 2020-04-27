"Велике будівництво": в Іллінцях завершують капітальний ремонт школи

На Вінниччині в м. Іллінці завершується капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні освіти Іллінецької міської ради.

«Управління освіти Іллінецької міської ради є замовником капітального ремонту навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2», який проводиться в межах Національної програми «Велике будівництво». Можна стверджувати, що цей проєкт вже на фінішній прямій: роботи знаходяться на завершальному етапі, здійснюється художнє оздоблення фасадів якісною фарбою відповідно до сучасних вимог та захист фундаментів. Вони будуть здійснені в місячний термін», - повідомили в управлінні освіти.

У відомстві зазначили, що навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» — основна опорна школа Іллінецької об‘єднаної громади. Заклад розрахований на 780 учнів. Задля створення належних умов освітньої діяльності та ефективного використання бюджетних коштів на енергоносії в опорному закладі здійснено капітальний ремонт.

Початок капітального ремонту закладу припав на 2019 рік. Його загальна кошторисна вартість — майже 6,9 млн грн. У ході ремонту вже здійснено заміну покрівлі даху, утеплено фасад приміщення, облаштовані водовідведення. Окрім того, відремонтовані внутрішні вбиральні із забезпеченням вимог інклюзивності, а також виконано благоустрій території.

Національний проєкт «Велике будівництво» - це масштабна розбудова інфраструктури України, він передбачає впродовж року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.

Фото: vezha.ua