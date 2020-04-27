"Велике будівництво": на Буковині реконструюють сільську школу

У межах проєкту "Велике будівництво" у селі Горішні Шерівці Чернівецької області ведеться реконструкція школи на 500 учнів, яку почали ще 2012 року.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"У Горішніх Шерівцях, що на Заставнівщині, триває реконструкція школи. Тут добудовують новий корпус із їдальнею та спортзалом. Нині роботи виконано на 70%. Реконструкцію школи розпочали ще 2012 року", - йдеться у повідомленні.

Роботи планують закінчити до кінця літа. Ще треба завершити перекриття, провести внутрішні та зовнішні роботи у спортзалі й перехідній галереї. Також у планах збудувати трансформаторну підстанцію, очисні споруди та змонтувати систему теплопостачання.

Новий корпус утеплений якісними матеріалами, тут встановлені енергоощадні вікна та сучасні камери спостереження.

"Також під час реконструкції врахували, аби приміщення було архітектурно доступним для дітей з особливими освітніми потребами. Облаштували пандус, заплановано встановити ліфт на другий та третій поверхи, усе обладнання для нього вже замовлено", - зазначили в ОДА.

Як повідомлялося, проєкт "Велике будівництво" розпочався 1 березня. Очікується, що в його межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на це передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають збудувати та реконструювати 100 шкіл, 100 дитсадочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

У Чернівецькій області за цією програмою планують збудувати або відремонтувати 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 стадіонів.