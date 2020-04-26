У Чорнобильській зоні ліквідували всі джерела вогню

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 26 квітня ліквідовані всі джерела вогню, йде робота рятувальників на тліючих торфовищах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці в Twitter.

"Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Всі джерела вогню ліквідовано. Загроз немає. Йде робота рятувальників на тліючих торфовищах. Хвилю пожеж збито. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" - написав Аваков.

Читайте також: Рятувальники локалізували лісову пожежу на Житомирщині

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними голови Державного агентства з управління Зоною відчуження (ДАЗО) Катерини Павлової, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждало 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.