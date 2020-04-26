Зеленському представили план протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні

Голова Держагентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник поінформував Президента Володимира Зеленського про заходи з запобігання пожежам у Чорнобильській зоні.

Їх спілкування відбулося під час робочої поїздки глави держави на Київщину, повідомляє пресслужба Президента.

"Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви", – зазначив Калашник.

Він також розповів про розвиток туристичного потенціалу зони відчуження й наголосив, що опікуватиметься планами створення міжнародного привабливого іміджу цього об’єкта. Зокрема, на думку голови ДАЗВ, задля залучення туристів після карантину в Чорнобильській зоні потрібно покращити інфраструктуру.

У свою чергу Президент запропонував керівнику зони відчуження представити план розвитку цієї території.

Повідомляється, що Зеленський відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні. Він оглянув пожежну техніку та поцікавився умовами роботи рятувальників.

Президент також поспілкувався з вогнеборцями та висловив їм подяку.

«Ми вам дуже вдячні й поважаємо вас за вашу роботу», – сказав глава держави.

Водночас він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням. Пожежники ж сказали, що задоволені їжею.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 квітня здійснює робочу поїздку до Київської області. Він узяв участь у церемонії вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Глава держави облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі, та вручив державні нагороди працівникам ДСНС, які брали участь у гасінні лісової пожежі в зоні відчуження.