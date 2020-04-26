На Буковині за добу померли п'ятеро людей з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області за минулу добу померло троє чоловіків та дві жінки, які мали підозру на коронавірус та пневмонію.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"За минулу добу (25.04.2020) в області було зафіксовано 33 нові випадки COVID-19. Летальних випадків - 5. Усі померлі мали підозру на COVID-19 та пневмонію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед померлих пацієнтів - троє чоловіків, 1942, 1952 та 1955 років народження, і дві жінки, 1937 та 1955 років народження.

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В ОДА поінформували, що загальна чисельність інфікованих в області становить 1341.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.