Поліцейські Київщини передали продукти ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Правоохоронці Київщини передали продукти ветеранам, які 34 роки тому брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє обласна поліція.

"Поліцейські області подякували ліквідаторам за їх, без перебільшення, героїчний подвиг, а також передали продукти харчування і підтримали теплими словами та побажаннями у такий непростий час", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Київщини привітали ветеранів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Фото: Поліція Київської області

У відомстві наголосили, що працівники правоохоронних органів Київщини у 1986 році першими розпочали локалізацію наслідків Чорнобильської катастрофи та евакуацію населення.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу.