На Вінниччині одужали 67 інфікованих коронавірусом, серед них 25 медиків

На Вінниччині станом на ранок неділі одужали 67 осіб, у яких було діагностовано COVID-19, з них 25 медиків.

Про це повідомив у Facebook голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.

«Оперативна інформація станом на ранок 26 квітня. Надважливо, що вже 67 пацієнтів одужали! З них 25 працівників медичної галузі», - написав Скальський.

За його словами, упродовж останньої доби в області лабораторно підтверджено 11 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих сягнула 388-ми, з них 26 – діти.

Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ на цей час провів 6448 ПЛР-досліджень, з них 305 за останню добу. Іще 300 зразків біоматеріалів досліджуються.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.