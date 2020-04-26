На Вінниччині одужали 67 інфікованих коронавірусом, серед них 25 медиків
Про це повідомив у Facebook голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.
«Оперативна інформація станом на ранок 26 квітня. Надважливо, що вже 67 пацієнтів одужали! З них 25 працівників медичної галузі», - написав Скальський.
За його словами, упродовж останньої доби в області лабораторно підтверджено 11 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих сягнула 388-ми, з них 26 – діти.
Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ на цей час провів 6448 ПЛР-досліджень, з них 305 за останню добу. Іще 300 зразків біоматеріалів досліджуються.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.