На Київщині у будинку журналіста розбили вікна, поліція відкрила справу
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
"Інцидент стався у місті Тетіїв. Невідомі особи розбили вікна у будинку, що належить місцевому журналісту, і кинули до кімнати пластикову пляшку з рідиною. Загорання не відбулося. З людей ніхто не постраждав – господарі на той час були відсутні", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Тетіївського відділення поліції, експерти. Там поліцейські виявили та вилучили камінь, поліпропіленову пляшку об’ємом 1,5 л, частково заповнену рідиною з різким запахом бензину.
Як повідомив потерпілий поліцейським, цей напад він пов’язує зі своєю професійною діяльністю.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події, проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення та затримання осіб, які вчинили злочин.