МОЗ назвало три області, де виявили найбільшу кількість COVID-19 за добу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків хворих на COVID-19 виявили у Дніпропетровській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Про це заявив на брифінгу 26 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 5596 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетроській області (52 випадки), Закарпатській (43) та Тернопільській областях (42 випадки)", - зазначив він.

Міністр також нагадав, що за минулу добу захворіли 492 особи.

"З них - 41 дитина та 101 медичний працівник. Було госпіталізовано 123 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому, хороша новина - 58 пацієнтів, у тому числі п'ятеро дітей, одужали", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.