МОЗ назвало три області, де виявили найбільшу кількість COVID-19 за добу
Про це заявив на брифінгу 26 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 5596 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетроській області (52 випадки), Закарпатській (43) та Тернопільській областях (42 випадки)", - зазначив він.
Міністр також нагадав, що за минулу добу захворіли 492 особи.
"З них - 41 дитина та 101 медичний працівник. Було госпіталізовано 123 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому, хороша новина - 58 пацієнтів, у тому числі п'ятеро дітей, одужали", - додав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.