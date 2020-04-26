За розбійний напад на Житомирщині затримали військового-контрактника
Про це інформує пресслужба військової прокуратури Центрального регіону.
«У ході розслідування встановлено, що 25.04.2020 військовослужбовець військової служби за контрактом однієї з військових частин міста Новоград-Волинський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на цивільну особу, заподіявши тілесні ушкодження середньої тяжкості», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, нападник незаконно заволодів транспортним засобом постраждалого та його мобільним телефоном.
За кілька годин зловмисника затримали працівники військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими Новоград-Волинського відділу ГУНП в Житомирській області.
Санкція ч. 1 ст. 187 КК (розбій) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.