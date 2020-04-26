За розбійний напад на Житомирщині затримали військового-контрактника

За процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону затримано військовослужбовця-контрактника, який учинив розбійний напад, поєднаний із насильством.

Про це інформує пресслужба військової прокуратури Центрального регіону.

«У ході розслідування встановлено, що 25.04.2020 військовослужбовець військової служби за контрактом однієї з військових частин міста Новоград-Волинський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на цивільну особу, заподіявши тілесні ушкодження середньої тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, нападник незаконно заволодів транспортним засобом постраждалого та його мобільним телефоном.

За кілька годин зловмисника затримали працівники військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими Новоград-Волинського відділу ГУНП в Житомирській області.

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Санкція ч. 1 ст. 187 КК (розбій) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.