Негода знеструмила 11 сіл на Закарпатті

У суботу на Закарпатті через поривчастий вітер та дощ знеструмлені 11 сіл у чотирьох районах області, а також повалено дерева на автошляхи. Рятувальники та інші служби життєзабезпечення ліквідовують наслідки негоди.

Про це інформує управління ДСНС в Закарпатській області у Facebook.

“Післяобідньої пори 25 квітня на території області спостерігались несприятливі погодні умови (поривчастий вітер та дощ), внаслідок яких відбулось падіння дерев та знеструмлення населених пунктів краю. Рятувальники та інші служби життєзабезпечення ліквідовують наслідки негоди на Закарпатті.” - йдеться у повідомленні.

Негода валила дерева на Закарпатті / Фото: ДСНС

Так, станом на 17:15 зафіксовано знеструмлення 11 населених пунктів у Хустському (3 повністю, 1 частково), Берегівському (4 повністю, 1 частково), Виноградівському (1 повністю) та Великоберезнянському (1 частково) районах. На місцях працюють аварійні бригади РЕМ, тож невдовзі електропостачання буде відновлено.

Окрім того, вітер повалив 8 дерев на автошляхи у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево. Для ліквідації наслідків падіння дерев та гілок на місця залучено рятувальників місцевих пожежно-рятувальних підрозділів. Всі дерева розпилені та прибрані з місць їх падіння.

Інформації щодо постраждалих внаслідок негоди осіб до ДСНС не надходило.

Фото: ДСНС