У Чернівцях помер 72-річний чоловік із підтвердженим COVID-19

У Чернівецькій міській лікарні помер 72-річний пацієнт із підтвердженим коронавірусом. Він також хворів на цукровий діабет, гіпертонію та мав ішемічну хворобу серця.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 24 квітня помер пацієнт, інфікований коронавірусом. 72-річного чоловіка госпіталізували 16 квітня із двобічною пневмонією. У недужого була також ішемічна хвороба серця, гіпертонія та цукровий діабет", - йдеться у повідомленні.

Також в обласній адміністрації додали, що за минулу добу в області зафіксовано 109 нових випадків інфікування COVID-19. І майже половина із цих інфікованих - 53 особи - із міста Чернівці.

Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 1308 осіб.

"Загалом померло в області вже 34 особи (31 з позитивним COVID-19 та троє із підозрою), а одужали 43 людини", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.