У Тернополі чоловік на обсервації наклав на себе руки

У Тернополі чоловік, який після повернення з-за кордону перебував на обсервації у міській лікарні, наклав на себе руки.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством. Причину самогубства встановить слідство", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в Штабі, загиблому чоловікові було 39 років, одружений, виховував 4 дітей.

14 квітня він повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном.

20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття. Йому ніхто не приносив у лікарню передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.