На Херсонщині чиновники "наварили" понад 100 тисяч на масках та халатах - СБУ

На Херсонщині посадовці центру первинної медичної допомоги розкрадали державні кошти, завищуючи ціну закупки засобів індивідуального захисту для медиків.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Схему розкрадання державних коштів, виділених медичним закладам на боротьбу з пандемією коронавірусу (COVID-19) на території Херсонської області, викрила Служба безпеки України", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги розробили механізм привласнення грошей, які були перераховані медустанові райрадою для протидії поширенню інфекційного захворювання. Для реалізації оборудки представники лікарні уклали договір з комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів.

При цьому фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.